Con destacada participación se realizó la XX Feria del Libro y el Arte de Río Mayo que se desarrolló durante dos jornadas bajo el lema “Pausa para leer, pensar y sentir”.

La iniciativa tuvo lugar en el gimnasio de la Escuela N° 706 “Gregorio Mayo” y formó parte del Calendario de Ferias del Libro que acompaña Provincia a lo largo del año, con el objetivo de promover la lectura, fortalecer la producción literaria regional, visibilizar el trabajo de los escritores y generar espacios de encuentro e intercambio cultural en las distintas localidades chubutenses.

Ludoteca y literatura chubutense

En esta oportunidad, la Subsecretaría de Cultura estuvo presente con el stand del Fondo Editorial Provincial, acompañado de una propuesta literaria denominada “Collage Poético”, destinada a estimular la creatividad y la expresión a través de las palabras.

Asimismo, participó la Ludoteca de la Biblioteca Pública Provincial “Vacchina”, con un espacio que invitó a poner en acción los sentidos mediante la denominada “Caja Sensorial”, además de propuestas orientadas a incentivar la escritura creativa.

De esta manera, el Gobierno del Chubut continúa acompañando la realización de ferias del libro en todo el territorio provincial, fortaleciendo los espacios de circulación de las producciones literarias, el acceso a los bienes culturales y la participación de las comunidades en propuestas que promueven la lectura, el arte y la creatividad.

Presentaciones

Durante las dos jornadas, la feria contó con presentaciones de libros, exposiciones fotográficas y espectáculos artísticos, ofreciendo a la comunidad diversas alternativas para disfrutar de la literatura y el arte.

Entre las presentaciones literarias se destacaron “Apuntes de un gendarme”, de Jorge Oliva Barros; “Los siete clanes”, de Rocío A. Bustamente; y “Mal-Vinas”, de Jorge Mesaín, quien también participó con una exposición fotográfica y un espacio de venta de sus publicaciones.

La primera jornada culminó con un espectáculo acústico a cargo de Bárbara Wolf y Sergio Cashiuil, mientras que el cierre de la feria estuvo a cargo del grupo de teatro Rostros del Kósten, de la localidad de Sarmiento, que presentó la obra “Meta teatro en Verona”.