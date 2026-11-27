El desempleo en Chile alcanzó el 10 por ciento entre agosto y octubre de este año, lo que representa más de un millón de personas en esa situación, la cifra más alta desde 2021, informó hoy viernes el Instituto Nacional de Estadísticas de Chile (INE).

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Empleo del INE, esta cifra registró en los últimos doce meses un ascenso de 1,6 puntos porcentuales (pp.) por el alza de la fuerza de trabajo y la reducción presentada por las personas ocupadas.

En un país con 20,2 millones de habitantes según la última proyección de la misma institución, la desocupación en el período citado llegó a 1.036.291 de personas.

El ministro de Hacienda chileno, Jorge Quiroz, señaló en un comunicado difundido esta jornada que «las cifras que hemos conocido hoy confirman la gravedad del problema y que la generación de empleo debe seguir siendo nuestra primera prioridad».

Esta es la cifra registrada más alta de desempleo en el país sudamericano desde mayo de 2021, en medio de la pandemia por la COVID-19, cuando también se alcanzó el 10 por ciento.

Asimismo, el estudio del INE precisó que la tasa de ocupación informal se situó en 27 por ciento, un incremento de 0,8 pp. en un año e impulsada por la alta informalidad femenina que alcanzó el 29,3 por ciento.

Quiroz reconoció a inicios de noviembre que el país está en una recesión técnica porque la economía «ha enfrentado shocks de oferta este año, mayormente de la fuerte caída en la producción de cobre», el principal producto de la nación austral.

Según las Cuentas Nacionales del Banco Central de Chile, el Producto Interno Bruto interanual anotó caídas de 0,4 y 1,1 por ciento en el primer y tercer trimestre de 2026, respectivamente.

Ante estas cifras, expertos proyectan que el país sudamericano cerrará el año en contracción.

Fuente: Agencia NA