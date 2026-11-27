El Gobierno de Javier Milei oficializó este jueves en el Boletín Oficial el ingreso al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) del proyecto Argentina LNG, impulsado por YPF, Eni y XRG por un monto total de 50.750 millones de dólares para procesar y exportar gas natural licuado (GNL) de Vaca Muerta. La medida había sido anunciada el viernes por el ministro de Economía, Luis Caputo, y el Ministerio de Economía señaló en un comunicado que la iniciativa constituye “la mayor inversión de la historia argentina”.

El cronograma de desembolsos establece una primera etapa de 25.000 millones de dólares entre 2027 y 2030 y un despliegue progresivo del capital restante hasta alcanzar los 50.750 millones de dólares hacia 2050. La iniciativa contempla una capacidad de exportación de 12 millones de toneladas anuales de GNL y líquidos del gas natural, con ingresos proyectados superiores a los 9.000 millones de dólares por año.

El plan técnico prevé inversiones para incrementar la producción de gas rico en Vaca Muerta, la construcción de un gasoducto y un poliducto de 524 kilómetros cada uno y la instalación de complejos industriales en Neuquén y Río Negro. Estas plantas realizarán el procesamiento del gas y de sus líquidos asociados para abastecer los mercados internacionales.

El Gobierno estimó que la etapa de construcción creará 20.000 puestos de trabajo, con picos de hasta 40.000 empleos durante los momentos de mayor actividad de las obras, y sumará otros 8.000 empleos directos e indirectos una vez que el proyecto entre en operación.