La provincia de Chubut permanece bajo alerta amarilla por vientos intensos del oeste y sudoeste, con ráfagas que pueden superar los 90 km/h. El SMN advierte por condiciones inestables entre el 23 y el 25 de noviembre. En el plano local, Rawson tendrá una evolución más moderada en los días siguientes, con una disminución progresiva de la intensidad del viento.

Desde la Patagonia, donde el viento ha modelado durante siglos la vida cotidiana, la circulación atmosférica vuelve a poner a Chubut en el centro de la atención: el Servicio Meteorológico Nacional mantiene una alerta amarilla por vientos intensos, una de las advertencias más frecuentes en una región acostumbrada a ráfagas persistentes y cambios bruscos de tiempo.

07:30 horas: Alerta amarilla por viento en Chubut desde el 23 de noviembre de 2026 a las 15:00 hasta el 25 de noviembre de 2026 a las 02:59. Se prevén vientos del oeste o sudoeste con velocidades entre 40 y 70 km/h y ráfagas que pueden superar los 90 km/h.

Mapa de la zona alcanzada por el alerta amarilla

La advertencia alcanza a distintos sectores de la provincia, donde las condiciones meteorológicas pueden complicar la circulación en rutas, la actividad al aire libre y tareas vinculadas al transporte y a la logística. En este tipo de episodios, las recomendaciones oficiales suelen centrarse en asegurar objetos sueltos, evitar exponerse innecesariamente y seguir las actualizaciones del organismo meteorológico.