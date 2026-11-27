

La Confederación de Choferes de Bolivia declaró hoy jueves un paro nacional indefinido desde el próximo lunes 30, en rechazo al incremento del precio del diésel y en demanda de la abrogación del Decreto Supremo 5716, que regula su actualización.

La medida fue adoptada durante el ampliado nacional de emergencia de la Confederación Sindical de Choferes de Bolivia y contará con la adhesión del transporte libre, pesado y otros sectores que paralizarán sus actividades en todo el país, según anunciaron dirigentes.

«Este ampliado nacional ha determinado un paro general indefinido en todo el territorio nacional. También queremos comunicar al pueblo boliviano que esta no es una lucha política partidaria, sí es una lucha social que peleamos por un interés de trabajo, queremos trabajar», afirmó el secretario ejecutivo de la Confederación, Lucio Gómez.

Entre las demandas de los transportistas están la eliminación del Decreto Supremo 5716 y la anulación de un comunicado de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) sobre la actualización del precio del carburante, que elevó el litro de diésel de 17,95 a 20,57 bolivianos (de 1,52 a 1,75 dólares).

El sector considera que la disposición es «atentatoria contra el transporte boliviano y contra el pueblo boliviano» y denuncia, además, incumplimientos en el Fondo de Garantía de Créditos (Fongat), mayores tasas de interés para préstamos productivos, falta de incentivos para convertir vehículos a gas natural y el deterioro de las carreteras.

La gremial condicionó el diálogo con el Gobierno del presidente Rodrigo Paz Pereira a la abrogación del Decreto 5716 y anunció un cabildo nacional para el 7 de diciembre, en la ciudad de Cochabamba (centro), donde definirán nuevas medidas de presión en caso de que sus demandas no sean atendidas.

Por otro lado, el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, manifestó antes de la decisión sindical la disposición a dialogar con los transportistas y atribuyó el encarecimiento de los carburantes a factores externos, entre ellos los conflictos bélicos internacionales.

El funcionario sostuvo que el Gobierno no puede mantener un precio subvencionado que incentive el contrabando ante la diferencia con el mercado internacional.