Un gesto de Lula

En el tramo final de la campaña electoral, el presidente brasileño Luiz Inacio Lula Da Silva exhibió esta tarde una remera con la leyenda «Las Malvinas son argentinas», durante una recorrida por las calles de Río de Janeiro.

A dos días de las elecciones, el actual mandatario, quien busca la reelección ratificó su apoyo al reclamo argentino por la soberanía de las islas, un hecho que no pasó desapercibido en medio de la tensión de las últimas semanas entre la Argentina y el Reino Unido, y las notorias diferencias entre el propio Lula y Javier Milei.

Cuando iba arriba de un vehículo -saludando a la multitud- le arrojaron una prenda, Lula la miró, la mostró y la devolvió: era una remera con la inscripción «Las Malvinas son argentinas», y con la misma tipografía que tenía la mostraron los jugadores de la Selección tras vencer a Inglaterra en el Mundial.

La imagen fue captada por cientos de asistentes y los medios de comunicación, y rápidamente se hicieron virales en las redes en ambos países.