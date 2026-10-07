Trelew será sede de las finales de los Juegos Provinciales para Personas Mayores

Del 16 al 19 de noviembre, se realizarán en Trelew las finales de los Juegos Provinciales para Personas Mayores. Más de 350 personas mayores de diferentes localidades de la provincia participarán de cuatro jornadas de encuentro, competencia y actividades compartidas.

La programación deportiva incluirá tejo, sapo individual, tenis de mesa en parejas, ajedrez individual, newcom o vóley adaptado, truco, circuito de habilidades motrices, pádel en duplas, orientación y tenis en dupla. Las propuestas promueven la actividad física, la recreación y el encuentro entre personas mayores de distintas localidades, en un marco de participación y compañerismo.

Las finales también tendrán un espacio para las expresiones culturales, con disciplinas de danza en parejas, canto solista, fotografía, poesía, pintura y dibujo, cuento y teatro unipersonal. Estas actividades permiten compartir experiencias, creatividad, historias y saberes, y refuerzan el valor de sostener espacios de participación cultural para las personas mayores.

Preparativos

La ministra de Desarrollo Humano, María Florencia Papaiani, participó de una reunión organizativa con el intendente de Trelew, Gerardo Merino, y su equipo de trabajo. Durante el encuentro se coordinaron acciones para la recepción de las delegaciones y el desarrollo de las finales en la ciudad.

“Es muy importante el movimiento que se va a generar en la localidad y también poder cerrar el año de esta manera. Para el gobernador Ignacio Torres esta es una política pública que se sostiene y se fortalece año a año. Que nos reciba Trelew, una ciudad cuyo intendente ha dado una impronta al trabajo con las personas mayores, y que pueda mostrar y compartir esa tarea, es realmente un orgullo”, expresó la ministra.

De esta manera, la organización continúa trabajando de manera articulada entre la Provincia y el Municipio para recibir a las delegaciones y garantizar el desarrollo de las actividades. La nómina de participantes permanece sujeta a modificaciones, ya que restan definirse algunas clasificaciones zonales.