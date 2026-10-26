Tomando distancia de Milei

La senadora nacional Patricia Bullrich tomó distancia este domingo del presidente Javier Milei, al cuestionar sus declaraciones contra periodistas que investigaron el caso de la criptomoneda $LIBRA y advirtió que el mandatario “cruzó un límite” cuando habló de “quemarlos en la hoguera”.

“Defender la libertad también es respetar a quienes nos cuestionan. El poder siempre está bajo escrutinio; es mirado por el periodismo, es comentado”, sostuvo Bullrich, presidenta del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara alta, al referirse a las declaraciones presidenciales.

La legisladora agregó: “Si luego la justicia da la razón, es mejor. Creo que hay que cuidar un poco las palabras y tratar de no cruzar un límite, como con esta frase tan fuerte de quemarlos en la hoguera”.

Las expresiones de Bullrich constituyen un cuestionamiento público al mandatario, quien durante una cena de la Fundación Faro había apuntado duramente contra periodistas que publicaron investigaciones sobre el caso $LIBRA, después de conocerse una resolución judicial favorable al Presidente y a su hermana Karina Milei.