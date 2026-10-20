Papelón en el Congreso

El diputado kirchnerista Carlos Castagneto se le fue al humo al libertario Andrés Leone durante la reunión de la Comisión de Presupuesto este miércoles, mientras exponían los funcionarios del área de educación.

El extitular de la exAFIP acusó al oficialista de insultar a sus pares, cosa que éste negó. Sin embargo, el opositor continuó increpándolo y varios legisladores tuvieron que intervenir para que el asunto no se fuera a las manos.

En medio de la discusión sobre la Ley de Financiamiento Universitario, se encontraba haciendo preguntas el socialista Esteban Paulón, quien buscó replicar los cuestionamientos del subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, hacia el Consejo Interuniversitario Nacional, por estimar un presupuesto mayor que el del Gobierno para el año próximo.