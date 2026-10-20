Cae la recaudación en Chubut

La recaudación tributaria de Chubut atraviesa un período de deterioro que comienza a mostrar diferencias importantes respecto de la evolución de los recursos provenientes de Nación. Durante septiembre de 2026, los impuestos provinciales registraron una caída real interanual del 7,4%, mientras las transferencias nacionales presentaron una evolución más favorable. La situación adquiere especial relevancia frente a la preparación del Presupuesto 2027, los compromisos de deuda y las necesidades de financiamiento del Estado provincial.

Un análisis realizado por Vibra News, a partir de los datos de recaudación de las jurisdicciones provinciales, la Agencia de Recaudación del Chubut (ARECH), el Ministerio de Economía de la Nación y los indicadores de inflación del INDEC, permite observar que el deterioro de los ingresos propios es más pronunciado que el promedio registrado en el conjunto de las provincias argentinas.

El fenómeno no se limita a un único mes. Aunque los ingresos acumulados entre enero y septiembre aumentaron en términos nominales, perdieron capacidad adquisitiva. Además, agosto y septiembre mostraron un debilitamiento particularmente importante, al mismo tiempo que los primeros registros de octubre comenzaron a señalar dificultades también en la coparticipación federal.