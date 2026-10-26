Autorizan nueva ruta aérea entre Costa Rica, Colombia y Argentina

El Gobierno nacional autorizó a la compañía Avianca Costa Rica S.A. a operar servicios regulares internacionales de transporte aéreo de pasajeros y cargas en la ruta San José (Costa Rica) – Bogotá (Colombia) – Buenos Aires, en ambos sentidos, ampliando la oferta de conectividad entre Centroamérica y Argentina.

La medida fue oficializada mediante la Disposición 29/2026 de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía, publicada este lunes en el Boletín Oficial, y habilita a la empresa a explotar comercialmente el nuevo corredor aéreo bajo la modalidad de servicios regulares internacionales.

Según informó la cartera de Transporte, la aerolínea proyecta iniciar las operaciones en marzo de 2027 con una frecuencia de siete vuelos semanales, utilizando aeronaves con capacidad para aproximadamente 180 pasajeros.

La autorización se inscribe en el marco de los acuerdos bilaterales vigentes entre Argentina y Costa Rica, especialmente tras la firma del Memorándum de Entendimiento suscripto el 11 de noviembre de 2025, que estableció un esquema de frecuencias ilimitadas para las compañías aéreas de ambos países y abrió nuevas posibilidades para la expansión de rutas internacionales.

Desde el Gobierno señalaron que la incorporación de esta conexión contribuirá a profundizar los vínculos turísticos, comerciales y logísticos entre Argentina y Costa Rica, un destino que registra una creciente demanda por parte de los viajeros argentinos en los últimos años.

La nueva operación permitirá además fortalecer la conectividad regional a través de Bogotá, uno de los principales centros de distribución aérea de Sudamérica, facilitando conexiones hacia otros destinos de América del Norte, Centroamérica y el Caribe operados por el grupo Avianca.

La decisión forma parte de la política de Cielos Abiertos impulsada por la administración nacional, orientada a incrementar la competencia en el mercado aerocomercial, promover el ingreso de nuevos operadores y ampliar la oferta de rutas tanto para pasajeros como para el transporte de carga.

En los últimos meses, el Gobierno avanzó con diversas autorizaciones destinadas a ampliar la presencia de operadores extranjeros y a incrementar la red de conexiones internacionales desde Argentina, en una estrategia que busca aumentar la conectividad aérea, fomentar el turismo receptivo y facilitar el intercambio comercial con nuevos mercados.

Fuentes oficiales remarcaron que el objetivo es generar un entorno más competitivo que permita ampliar las alternativas de viaje y mejorar la integración de Argentina con otros destinos de la región, acompañando el crecimiento de la actividad aerocomercial y del transporte internacional de mercancías.

Con la incorporación de esta nueva ruta, Avianca reforzará su presencia en el mercado sudamericano y sumará una nueva alternativa de conexión entre Argentina, Colombia y Costa Rica, en un contexto de expansión de la oferta aérea regional y de creciente demanda de vuelos internacionales en América Latina.