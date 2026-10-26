Andaba de fiesta y tenía pedido de captura

Personal de la Comisaría Seccional Cuarta de Trelew detuvo a un hombre que registraba un pedido de captura vigente durante un operativo de cobertura policial en la cancha de Huracán, donde se realizaba la Fiesta del Pingüino.

El procedimiento tuvo lugar el domingo 25 de octubre, alrededor de las 21, cuando los efectivos identificaron al hombre y verificaron sus datos en el sistema. Allí constataron que tenía un pedido de captura vigente dispuesto por el juez penal, doctor Moreno.

Ante esta situación, la Policía procedió a su demora formal y lo trasladó a la dependencia policial, donde permanecerá alojado hasta la audiencia de control de detención.