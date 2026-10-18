Argentina se abstuvo de votar contra el colonialismo. ¿Y Malvinas?

*Por Carlos Lionel Traboulsi

Este 15 de octubre, en la ONU, Argentina se abstuvo en la votación para erradicar el colonialismo en todas sus formas.

El proyecto reafirma la Resolución 1514/1960, que es la base jurídica de nuestro reclamo por Malvinas y que dio origen a la Resolución 2065/1965 que reconoce nuestra disputa con el Reino Unido y la Corona Británica.

Brasil votó a favor. Uruguay votó a favor. México votó a favor.

Argentina, no. Argentina se abstuvo para no incomodar a Washington al igual que otros países como Chile, Perú y Paraguay.

No se puede reclamar soberanía en el Atlántico Sur y abstenerse cuando el mundo vota contra el colonialismo porque la propuesta la hizo Rusia. No se puede pedir que nos devuelvan Malvinas y tenerle miedo a la palabra colonialismo.

La causa Malvinas no es de un gobierno. Es de 47 millones de argentinos. Y merece una diplomacia de pie, no de rodillas.

Desde Argentina Azul exigimos coherencia. Conocer para amar. Amar para defender. Educar para recuperar.

El mar no se defiende con discursos. Se defiende con votos, coherencia, gestión y coraje.

*Carlos Lionel Traboulsi para Parlamentario