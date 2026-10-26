El riesgo país salta a 738 puntos



Los activos argentinos se derrumban más de 6% en el arranque de las operaciones, arrastrados por la caída del mercado brasilero, luego de la reelección de Luiz Inácio “Lula” Da Silva, y el riesgo país sube a 738 puntos.

El MSCI MERVAL comenzó las operaciones con una disminución de 6,7%, con pérdida generalizada en todos los papeles.

Lo mismo ocurre con los ADRS en Nueva York donde las acciones de Mercado Libre son la más perjudicada por una baja superior al 12%. Los bonos también retroceden y el riesgo país se dispara a 738 puntos.