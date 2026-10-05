Tierras en peligro

El diputado nacional Maximiliano Ferraro (CC) aseguró que «es muy grave y peligroso que la Argentina se haya quedado sin ningún tipo de limitación o regulación en lo que es la compra de tierras por parte de extranjeros», tras el fallo de la Corte Suprema que revocó una declaración de inconstitucionalidad a la derogación de la Ley de Tierras en el DNU 70/23.

En tal sentido, el legislador se refirió a la sesión que la oposición solicitó para derogar definitivamente ese megadecreto: «Se activaron los mecanismos legislativos y constitucionales que tenemos».

El porteño explicó que «el rechazo no puede ser parcial», es decir, no puede rechazarse solamente el artículo 154 del DNU que derogó la Ley de Tierras, sino el decreto en su totalidad, de acuerdo a lo que establece la Ley 26.122.