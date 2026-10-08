Teléfono para Giacomone

ANDRÉS GIACOMONE - PARTIDOS POLLÍTICOS

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Distintas fuerzas políticas provinciales y municipales presentaron una nota conjunta ante el Tribunal Electoral de Chubut para solicitar una reunión con su presidente, Andrés Giacomone, y plantear las dificultades que aseguran estar atravesando en el proceso de reempadronamiento y regularización partidaria.
Firmaron representantes de Nuevo Encuentro El Hoyo, Acción Vecinal Senguer, Unidos y Organizados para la Victoria, Frente Vecinal Esquel, Por Trelew, Alternativa Vecinal Sarmiento, Partido Libertario Municipal Puerto Madryn, Proyección Vecinal del Chubut e Integración y Desarrollo en Acción (VIDA).
Las fuerzas buscan exponer los inconvenientes que encuentran frente a los requerimientos de la Secretaría Electoral Permanente y plantear mecanismos que aporten mayor claridad, previsibilidad y celeridad a los trámites.

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