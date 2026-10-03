EUROPA - MADRID - ROSARIO - TURISMO

Rosario tendrá vuelos directos a Europa por World2Fly

La aerolínea World2Fly inició este 1 de octubre sus operaciones en Argentina con la conexión Madrid/Rosario, el primer enlace sin escalas entre la ciudad santafesina y Europa. La aerolínea del grupo World2Meet operará dos vuelos semanales, los martes y jueves, con un Airbus A350-900 de 432 plazas.
La apertura amplía la conectividad internacional de Rosario y su área de influencia, tanto para los viajes hacia Europa como para la llegada de visitantes a la provincia.
Al respecto, Marcela Aeberhard, secretaria de Turismo de Santa Fe, destacó que “el inicio de la conexión entre Madrid y Rosario representa mucho más que la llegada de un vuelo: abre una nueva puerta de entrada a la Argentina desde nuestra provincia y proyecta a Rosario y a toda la región ante el mundo” y confirmó que el vuelo inaugural llega con sus 432 plazas ocupadas.
Además, Aeberhard vinculó la nueva operación con las posibilidades de ampliar la actividad turística y económica de la región. “El aeropuerto de Rosario cuenta con ventajas competitivas y una ubicación estratégica que permiten ampliar las posibilidades de conexión con otros destinos nacionales e internacionales. Esta conectividad genera oportunidades para el turismo, la actividad económica, los eventos y el intercambio cultural”, sostuvo.

Precios y horarios del vuelo

Respecto a la programación y los precios, el itinerario es específico: la salida desde Rosario se realiza a las 23:10, aterrizando en Madrid a las 15:45 (una duración de 11 horas y 35 minutos), con un costo de 530 euros. El tramo de vuelta parte de Madrid a las 13:30 y arriba a Rosario a las 21:10 (12 horas y 40 minutos de viaje), por 493 euros. En total, el pasaje de ida y vuelta con equipaje ascendería aproximadamente a 1.300 dólares.

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