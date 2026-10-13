Reabre el Parque Nacional Iguazú tras la baja del río

El Parque Nacional Iguazú reabrirá este martes 13 de octubre y normalizará sus actividades luego de que el monitoreo continuo del río Iguazú registrara un descenso paulatino en el nivel de su caudal.

La Intendencia del Parque Nacional Iguazú y la empresa concesionaria Iguazú Argentina S.A. comunicaron que la evolución favorable permite levantar la restricción preventiva de acceso.

Además, las autoridades agradecieron la comprensión de la comunidad, las agencias de viajes y los visitantes, y pidieron seguir los sitios web y canales oficiales para mantenerse informados sobre la habilitación de los circuitos.