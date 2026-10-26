Más de 15 mil personas en la Fiesta del Pingüino

El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, participó este domingo junto al intendente de Trelew, Gerardo Merino, de la 13ª Fiesta del Pingüino y de una nueva edición del Telebingo Deportivo Solidario, desarrollados en el predio del Club Huracán como parte de las celebraciones por el 140° aniversario de la ciudad.

La jornada reunió a más de 15 mil personas que disfrutaron de una amplia programación de espectáculos musicales, actividades culturales y los sorteos organizados por el Instituto de Asistencia Social (IAS) – Lotería del Chubut, en el marco de una iniciativa que este año alcanzó cifras récord y permitió fortalecer el financiamiento de clubes e instituciones deportivas y culturales de toda la provincia.

Durante la celebración, Torres recorrió junto a Merino los distintos espacios del predio, entre ellos la carpa de Raíz Emprendedora, programa del Gobierno Provincial que impulsa el desarrollo económico y la autonomía de mujeres emprendedoras, y compartió la jornada con vecinos y familias de Trelew y otras localidades de Chubut.

“Es muy importante darle vida y movimiento a Trelew”

El Gobernador destacó la convocatoria de la Fiesta del Pingüino y remarcó la importancia de sostener este tipo de propuestas por su impacto social, cultural y económico en la ciudad.

“Estoy muy contento por el buen clima de la gente. Recién estuvimos en la carpa de Raíz Emprendedora y la verdad que es impresionante la cantidad de gente que se anima a emprender”, expresó Torres.

En ese sentido, sostuvo que “tanto con la Municipalidad como desde el Gobierno Provincial es muy importante darle vida, darle movimiento a Trelew”, y valoró la participación de más de 15 mil personas durante la celebración.

El mandatario también destacó que este tipo de encuentros permite atraer visitantes de distintos puntos de Chubut y generar nuevas oportunidades para los sectores vinculados al turismo, la gastronomía y el comercio.

“Hoy había gente de Gastre, de Puerto Madryn, de Gaiman, de Comodoro, de muchos lugares que vinieron a disfrutar de este evento en familia, que genera movimiento tanto para los gastronómicos como para los hoteleros”, indicó.

Asimismo, consideró fundamental mantener una agenda de actividades durante todo el año, especialmente durante la temporada de verano, para promover la llegada de visitantes y dinamizar la economía local.

“Hay que sostenerlo porque es una política necesaria para reactivar la economía, pero también para disfrutar. Hay muchas familias que se encuentran en estos eventos”, afirmó.