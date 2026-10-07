DEPORTES - JUEGOS NACIONALES PARA PERSONAS MAYORES

Logros chubutenses en los Juegos Nacionales para Personas Mayores 2026

El seleccionado de Chubut tuvo una destacada participación en los Juegos Nacionales para Personas Mayores 2026 y se ubicó tercero en el medallero nacional, con un total de cinco medallas: tres de oro, una de plata y una de bronce.
Las medallas de oro fueron para Carlos De Leonardis, de Esquel, en orientación masculina; Beatriz Martínez y Jorge Nieto, de Trelew, en orientación mixta; y Luis González y Oscar Rosas, de Puerto Madryn, en tejo masculino. Las duplas de orientación mixta y tejo masculino también obtuvieron la Copa Provincia.
La medalla de bronce fue para la dupla de truco mixto integrada por Adriana Jaeguer y Jorge Zandona, de Trevelin. El medallero provincial se completó con una medalla de plata.
La delegación también consiguió otros buenos resultados: Andrés Benegas y Pierre Caruana, de Puerto Madryn, alcanzaron el cuarto puesto en pádel masculino; Mirian López y Marcelo Polotto, de la misma ciudad, ocuparon el quinto lugar en circuito de habilidades motrices; y el equipo masculino de tenis de mesa, integrado por José Luis Fernández y Omar Romero, de Trelew, finalizó sexto.
En sapo, Juan Levican, de Gualjaina, obtuvo el quinto puesto; Hugo Nahuel, de Paso de Indios, el sexto; Gloria Helfer, de Río Senguer, el séptimo; y Adela Rumai, de Telsen, el noveno. En pádel femenino, Julieta Guzmán y Norma Vilte, de Comodoro Rivadavia, finalizaron décimas. En tejo femenino, Julia Bustamante y Mabel Sosa, de Puerto Madryn, ocuparon el puesto 13.
También representaron a Chubut el equipo de ajedrez, integrado por Ricardo Musumeci, de Rada Tilly; Margarita Rodríguez, de Comodoro Rivadavia; Eduardo del Blanco y Ernesto Álvarez, de Esquel; y Eugenio Mena, de Puerto Madryn; además del equipo de newcom de la localidad de Rawson.
En tenis de mesa femenino, Amalia Artiles y Dila Manquel, de Esquel, finalizaron en el puesto 18; mientras que en la categoría mixta Rodrigo Ibarra y Noemí Rasjido, de Lago Puelo, alcanzaron la misma posición.

Agradecimiento oficial

Por su parte, la ministra de Desarrollo Humano, María Florencia Papaiani, acompañó a la delegación y mantuvo contacto diario con sus integrantes. “Más allá de este excelente resultado, hay algo que nos deja muy emocionados de esta participación: saber que quienes viajaron disfrutaron cada momento, se reencontraron y estuvieron felices”, expresó.
“Quiero agradecer al gobernador Ignacio Torres, ya que gracias a su decisión política y acompañamiento seguimos sosteniendo esta política pública y contamos con tanto apoyo para fortalecerla”, agregó.
Los Juegos Nacionales para Personas Mayores convocan a representantes de distintas provincias para compartir competencias y actividades deportivas. Chubut regresó de San Juan con cinco medallas, dos Copas Provincia y el orgullo de haber alcanzado el tercer lugar del medallero nacional por provincias.

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