Logros chubutenses en los Juegos Nacionales para Personas Mayores 2026

El seleccionado de Chubut tuvo una destacada participación en los Juegos Nacionales para Personas Mayores 2026 y se ubicó tercero en el medallero nacional, con un total de cinco medallas: tres de oro, una de plata y una de bronce.

Las medallas de oro fueron para Carlos De Leonardis, de Esquel, en orientación masculina; Beatriz Martínez y Jorge Nieto, de Trelew, en orientación mixta; y Luis González y Oscar Rosas, de Puerto Madryn, en tejo masculino. Las duplas de orientación mixta y tejo masculino también obtuvieron la Copa Provincia.

La medalla de bronce fue para la dupla de truco mixto integrada por Adriana Jaeguer y Jorge Zandona, de Trevelin. El medallero provincial se completó con una medalla de plata.

La delegación también consiguió otros buenos resultados: Andrés Benegas y Pierre Caruana, de Puerto Madryn, alcanzaron el cuarto puesto en pádel masculino; Mirian López y Marcelo Polotto, de la misma ciudad, ocuparon el quinto lugar en circuito de habilidades motrices; y el equipo masculino de tenis de mesa, integrado por José Luis Fernández y Omar Romero, de Trelew, finalizó sexto.

En sapo, Juan Levican, de Gualjaina, obtuvo el quinto puesto; Hugo Nahuel, de Paso de Indios, el sexto; Gloria Helfer, de Río Senguer, el séptimo; y Adela Rumai, de Telsen, el noveno. En pádel femenino, Julieta Guzmán y Norma Vilte, de Comodoro Rivadavia, finalizaron décimas. En tejo femenino, Julia Bustamante y Mabel Sosa, de Puerto Madryn, ocuparon el puesto 13.

También representaron a Chubut el equipo de ajedrez, integrado por Ricardo Musumeci, de Rada Tilly; Margarita Rodríguez, de Comodoro Rivadavia; Eduardo del Blanco y Ernesto Álvarez, de Esquel; y Eugenio Mena, de Puerto Madryn; además del equipo de newcom de la localidad de Rawson.

En tenis de mesa femenino, Amalia Artiles y Dila Manquel, de Esquel, finalizaron en el puesto 18; mientras que en la categoría mixta Rodrigo Ibarra y Noemí Rasjido, de Lago Puelo, alcanzaron la misma posición.

Agradecimiento oficial

Por su parte, la ministra de Desarrollo Humano, María Florencia Papaiani, acompañó a la delegación y mantuvo contacto diario con sus integrantes. “Más allá de este excelente resultado, hay algo que nos deja muy emocionados de esta participación: saber que quienes viajaron disfrutaron cada momento, se reencontraron y estuvieron felices”, expresó.

“Quiero agradecer al gobernador Ignacio Torres, ya que gracias a su decisión política y acompañamiento seguimos sosteniendo esta política pública y contamos con tanto apoyo para fortalecerla”, agregó.

Los Juegos Nacionales para Personas Mayores convocan a representantes de distintas provincias para compartir competencias y actividades deportivas. Chubut regresó de San Juan con cinco medallas, dos Copas Provincia y el orgullo de haber alcanzado el tercer lugar del medallero nacional por provincias.