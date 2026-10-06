La Trochita suma una segunda locomotora para concretar más de 40 salidas durante octubre



Atento a la gran demanda de boletos y al creciente nivel de consultas, el Viejo Expreso Patagónico (VEP) programó un total de 40 salidas durante octubre; 15 desde El Maitén y 25 en el tramo que conecta a las estaciones Esquel y Nahuelpan, con la posibilidad de sumar adicionales.

El emblemático tren es uno de los principales atractivos de la temporada de primavera 2026 y una de las experiencias destacadas para los visitantes que lleguen a la región cordillerana

Frente al cargado calendario y a una temporada de fuerte movimiento, la gerencia del VEP decidió poner a punto una locomotora en los talleres de El Maitén y trasladarla por vía hasta la ciudad de Esquel para fortalecer el servicio turístico. De esa forma, el tradicional tren contará con una segunda locomotora en octubre.

El intenso trabajo desplegado por el personal de ‘La Trochita’ incluyó una primera etapa en los talleres ferroviarios de El Maitén, donde, a lo largo de varias semanas, los técnicos concretaron el recambio de la caldera y realizaron tareas de mecánica general.

Además, se llevaron adelante tareas de limpieza y mantenimiento de la vía, otro aspecto de vital importancia para el traslado hacia Esquel. Este proceso contó con la colaboración de la Municipalidad de Esquel en las tareas de logística y coordinación.

Próximas salidas

En el tramo Esquel-Nahuelpan, “La Trochita” realizará sus próximas salidas los siguientes días: martes 6, jueves 8, sábado 10, martes 13, miércoles 14, jueves 15, viernes 16, sábado 17, martes 20, miércoles 21, jueves 22, viernes 23, sábado 24, lunes 26, martes 27, miércoles 28, jueves 29 y viernes 30.

Por su parte, en la Estación El Maitén habrá recorridos los días 12, 13, 15, 16, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30 y 31 de octubre. Asimismo, los visitantes tendrán la posibilidad de concretar la visita a los talleres y al museo donde se exhiben objetos, imágenes y materiales alusivos a la historia del tren centenario.

Las personas interesadas en hacer la excursión y vivir una experiencia única a bordo de la formación centenaria pueden adquirir su ticket en el sitio web (www.latrochita.org.ar) o de manera presencial en las estaciones.