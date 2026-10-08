Israel cierra el consulado británico en Jerusalén y ordena la salida de 20 diplomáticos

El ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Sa’ar, aseguró este jueves que el Consulado General de Reino Unido en Jerusalén puso fin a sus operaciones, y citó una serie de medidas británicas contra Israel. “Como anuncié, el Consulado británico en Jerusalén concluyó hoy sus funciones. El cónsul general y 19 diplomáticos finalizan sus misiones y abandonarán Israel”, señaló Sa’ar en un comunicado publicado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel en la red social X.

El consulado, ubicado en Jerusalén Este, es la principal misión diplomática de Reino Unido para los palestinos.

En un comunicado publicado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel, Sa’ar señaló que el cierre, anunciado por primera vez en septiembre, entró en vigor este jueves. El edificio, que sigue siendo propiedad del Gobierno británico, ya no funcionará como consulado, y los diplomáticos que permanezcan allí operarán bajo un mandato restringido, afirmó.

Sa’ar señaló que esta medida se produce tras una serie de acciones británicas contra Israel, entre las que se incluyen sanciones dirigidas a los asentamientos israelíes en la Cisjordania ocupada y restricciones a las exportaciones de material de defensa.

Tras las conversaciones entre ambos Gobiernos, Israel acordó permitir que siete diplomáticos británicos continúen trabajando desde el edificio, puntualizó.

Londres afirma que el Consulado seguirá abierto

El ministro de Exteriores de Reino Unido, Ed Miliband, afirmó este jueves que el Consulado General en Jerusalén permanecerá abierto, después de que su homólogo israelí anunciara que la misión pondría fin a sus operaciones.

“Ha quedado claro que no aceptamos que el Gobierno de Israel tenga el derecho legal de cerrar el Consulado General británico en Jerusalén”, apuntó Miliband en una declaración publicada en la red social X, señalando que “Jerusalén Este es un territorio ocupado”.

El consulado, situado en Jerusalén Este, territorio ocupado, se encarga de las relaciones de Reino Unido con los palestinos de esa ciudad, así como de los de Cisjordania y la Franja de Gaza, territorios ocupados.

“Tras las conversaciones mantenidas con el Gobierno de Israel, el edificio de nuestro Consulado General no cerrará”, afirmó Miliband, quien añadió que seguirá prestando servicios y pasará a denominarse “Misión de Reino Unido”.

Reino Unido se comprometió a no tomar medidas recíprocas mientras las conversaciones mantengan su credibilidad, destacó Xinhua.