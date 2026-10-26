Inició la prospección de langostino en aguas de Chubut

La actividad pesquera de Chubut comienza este lunes con una etapa decisiva de cara a la temporada de langostino 2026/2027. La Secretaría de Pesca provincial pone en marcha una prospección en aguas bajo jurisdicción de Chubut, con la participación de 20 embarcaciones que realizarán tareas de relevamiento para determinar si existen condiciones favorables para habilitar las capturas comerciales.

El operativo se extenderá durante cuatro jornadas, siempre que las condiciones meteorológicas permitan desarrollar las tareas previstas. Durante ese período, las embarcaciones recorrerán distintos sectores de la costa provincial para obtener información sobre la presencia, distribución y tamaño del langostino.

Los resultados serán analizados por la autoridad pesquera antes de adoptar una decisión sobre la apertura de la temporada, una definición que mantiene expectantes a empresarios, tripulantes y trabajadores vinculados con la actividad.

El relevamiento contará con 16 buques costeros de hasta 21 metros de eslora y cuatro embarcaciones artesanales de hasta 10,50 metros, que desarrollarán tareas de muestreo en las áreas establecidas por la Secretaría de Pesca.

La participación de ambas flotas permitirá obtener información de distintos sectores y evaluar las condiciones del recurso antes de autorizar el inicio de la actividad comercial.

Cada embarcación contará con un observador a bordo, encargado de registrar los datos correspondientes a las capturas, las características de los ejemplares y otros indicadores necesarios para la evaluación.

La planificación contempla dividir el operativo en dos áreas de las aguas provinciales, con dos jornadas de relevamiento para cada una.

Durante los primeros dos días, las embarcaciones trabajarán en el sector sur, comprendido entre Isla Escondida y Bahía de Camarones. Posteriormente, las tareas se trasladarán hacia el norte, desde las inmediaciones de Isla Escondida, frente a Rawson, hasta la desembocadura del Golfo Nuevo.

Esta distribución permitirá reunir información sobre la presencia de langostino en diferentes zonas y determinar si existen sectores con mejores condiciones para la pesca.

La evaluación deberá contemplar los resultados del conjunto de las jornadas, ya que la disponibilidad del recurso puede variar considerablemente entre un área y otra.

La presencia de langostino en las redes no será suficiente para autorizar la actividad comercial. Los resultados deberán ajustarse a determinados parámetros técnicos relacionados con el rendimiento, el tamaño de los ejemplares y la captura incidental.

Se analizará la proporción de ejemplares de talla comercial, particularmente aquellos correspondientes a la categoría L3 o superior, para evitar que la actividad se concentre sobre langostinos juveniles.

Otro aspecto será la captura incidental de especies distintas al langostino, que no deberá superar el 10% del total, de acuerdo con los criterios señalados por el dirigente pesquero.

A partir de esos datos, la Secretaría de Pesca deberá evaluar si corresponde habilitar la temporada en toda el área prospectada, autorizar únicamente determinados sectores o postergar el inicio de las operaciones.

En caso de que los resultados no sean satisfactorios, existe la posibilidad de realizar un nuevo relevamiento entre siete y diez días después.

La prospección permitirá contar con información actualizada y establecer si el langostino se encuentra disponible en cantidades y tamaños adecuados para sostener la actividad.

Además, el pronóstico meteorológico será determinante para completar las cuatro jornadas sin interrupciones.

Expectativa en Rawson

El relevamiento se desarrollará en un contexto de expectativa para el sector pesquero, que busca comenzar la temporada con mayor previsibilidad.

Desde CAFACh destacaron que las negociaciones salariales con los gremios marítimos se encuentran encaminadas, con acuerdos que contemplan incrementos cercanos al 26% en la mayoría de los casos y condiciones laborales establecidas hasta marzo.

De esta manera, la atención se concentra principalmente en los resultados que arroje el trabajo en el mar.

La eventual apertura de la temporada permitirá reactivar las operaciones de captura y el movimiento de actividades vinculadas con la industria pesquera, especialmente en el puerto de Rawson.