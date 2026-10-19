Detenido tras una persecución en Comodoro Rivadavia

Un joven de 19 años fue detenido durante la madrugada de este lunes en Comodoro Rivadavia, luego de intentar escapar de la Policía mientras conducía una motocicleta que había sido denunciada como sustraída horas antes en el barrio Ceferino.

El procedimiento se registró alrededor de las 4:00 de este lunes 19 de octubre, cuando personal de la Comisaría Seccional Cuarta realizaba tareas de patrullaje preventivo y observó una motocicleta Motomel CX 150, de color rojo y negro, que circulaba sin el dominio colocado.

El rodado era conducido por un joven y presentaba características similares a las de una motocicleta denunciada como robada ese mismo día, aproximadamente a las 00:45, en el barrio Ceferino.

Al intentar detener la marcha del vehículo, los efectivos policiales advirtieron que el conductor hizo caso omiso a la indicación y emprendió la huida.

La persecución terminó en la intersección de la avenida Estados Unidos y la calle Vicente López y Planes, en el barrio Pueyrredón, cuando el motociclista perdió el control del rodado y cayó al suelo.

Tras la caída, el personal policial procedió a su aprehensión y verificó el número de cuadro de la motocicleta. La numeración coincidió con la del vehículo que había sido denunciado como sustraído horas antes.

Finalmente, los efectivos procedieron al secuestro de la motocicleta.