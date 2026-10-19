Caputo anunció dos nuevos RIGI con inversión por US$3.200 millones



El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció la aprobación de dos nuevos proyectos en el marco del RIGI con inversiones por US$ 3.200 millones en la cuenca de Vaca Muerta.

“El Comité Evaluador aprobó el ingreso al RIGI de dos nuevos proyectos de TGS S.A. destinados al tratamiento de los líquidos del gas natural (NGLs). Son iniciativas clave para el desarrollo de Vaca Muerta, que incrementan la capacidad de evacuación de la cuenca y permitirán un mayor volumen de producción de hidrocarburos”, señaló el jefe del Palacio de Hacienda.

El primero está ubicado en Tratayén, Neuquén, y consiste en una inversión en infraestructura para separar los NGLs del gas natural.

El segundo, comprende la construcción de un ducto de 577 km, que transportará los NGLs, y de una planta en Bahía Blanca, donde se fraccionarán y exportarán, de acuerdo a la información que procesó Agencia Noticias Argentinas.

Caputo afirmó que estos proyectos, que implican una inversión de más de US$3.200 millones, generarán 19.000 empleos durante la construcción, y a partir de 2030, cuando entren en operación, aportarán US$1.100 millones anuales en exportaciones.

Fuente: Agencia NA