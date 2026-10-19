UOCRA busca garantizar por ley la mano de obra local en obras de Chubut

La Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) trabaja en un anteproyecto de ley provincial para establecer un cupo de mano de obra local en las obras. La iniciativa surgió tras un encuentro entre los secretarios generales de Comodoro, Esquel y Puerto Madryn, con el objetivo de presentar una propuesta formal a nivel legislativo. Así lo reveló Javier Moya en una entrevista con LU17.

La propuesta busca replicar los modelos vigentes en provincias vecinas. En Río Negro rige un cupo 80-20, mientras que en Santa Cruz la proporción es del 90-10 a favor de los trabajadores locales. Desde el gremio señalaron que, a pesar de los cuestionamientos sobre su constitucionalidad, estas normativas se mantienen vigentes y sin recursos de amparo que las hayan frenado.

El secretario general de la UOCRA en Puerto Madryn, Javier Moya, expresó su preocupación por la situación del sector, al que calificó como uno de los más golpeados por los cambios en la política económica. Según indicó, esta situación ha provocado un incremento en la cantidad de desocupados y un aumento en la bolsa de trabajo del sindicato.

Por otra parte, Moya se refirió a la actividad en el sector privado, la cual describió como en una “meseta”. Mencionó que existen un par de proyectos que podrían comenzar, pero que el contexto se ve afectado por la suba de precios en dólares para la construcción y una retracción general de la actividad industrial en la provincia.