Massoni pone primera y va por la intendencia de Trelew

Federico Massoni confirmó que continúa trabajando en su candidatura a intendente de Trelew para 2027 y aseguró que prepara un conjunto de proyectos destinados a modificar el funcionamiento de la administración municipal. Durante una extensa entrevista con Rodrigo Mansilla en el programa Alguien tiene que querer, el exministro de Seguridad planteó que su propuesta busca introducir cambios en los mecanismos de control, las contrataciones, la publicidad de la información y la responsabilidad de los funcionarios. También cuestionó duramente a Gerardo Merino y sostuvo que, si llega a gobernar, impulsará revisiones de decisiones adoptadas durante las administraciones anteriores.

La definición electoral surgió después de una prolongada conversación sobre la Cooperativa Eléctrica y los problemas económicos de Trelew.

Massoni aseguró que una de sus prioridades es llegar a una eventual administración con proyectos previamente elaborados, para evitar que las decisiones se improvisen una vez asumido el gobierno. Según explicó, trabaja en iniciativas relacionadas con el funcionamiento municipal y pretende que las normas definan de antemano las reglas de gestión para los cuatro años de mandato.

“Yo vengo haciendo de cada una de las propuestas un proyecto de ordenanza detrás”, sostuvo. Y agregó: “Si el 10 de diciembre del 27 me toca conducir los destinos de Trelew, no tengan ninguna duda de que el primer día van a tener un paquete de ordenanzas, las cuales van a regir lo que van a ser los próximos cuatro años”.

Massoni cuestionó que numerosos pedidos de informes permanezcan sin respuesta y sostuvo que esa situación termina debilitando el control sobre el Ejecutivo municipal. Para el exfuncionario, los concejales deberían utilizar todas las herramientas institucionales disponibles para exigir documentación sobre contratos, gastos y decisiones financieras.

“Vamos a terminar con eso de ocultar información. Basta de ocultar”, afirmó. Luego cuestionó a quienes, según su interpretación, se limitan a reclamar respuestas sin avanzar cuando el Ejecutivo no las proporciona. “Hay concejales que dicen: no, no me respondió, no me respondió. Y cosas que no les respondieron hace un año y medio y no hacen nada, no toman medidas. Entonces, ¿a quién representan? ¿Al sector político o a la gente?”, planteó.

Massoni cargó duramente contra la actual administración municipal, y cuestionó a Gerardo Merino. “Si me toca hacer a mí, que se cuiden, porque yo sí voy a ir por ellos y no es una amenaza”, afirmó al explicar: “Yo voy a ir por todo aquel y lo voy a exponer públicamente, por todo aquel que atentó contra la ciudadanía”.

Fuente: Vibra News