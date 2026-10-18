LLA - NEUQUÉN

LLA pisando fuerte en Neuquén

La Libertad Avanza (LLA) de Neuquén realizó este viernes el encuentro “Neuquén en Libertad”, una actividad que reunió a dirigentes, referentes territoriales y militantes de toda la provincia con el objetivo de fortalecer la organización partidaria y ampliar la presencia del espacio en el territorio.

La jornada contó con la participación de la senadora nacional y presidenta de LLA Neuquén, Nadia Márquez; el diputado nacional Gastón Riesco; la vicepresidenta partidaria Alejandra Durdos; el concejal capitalino Nicolás Montero; el exdiputado David Schrelet y el coordinador de la ciudad de Neuquén, Andrés Ros.

Durante el encuentro, los referentes libertarios reivindicaron la gestión del presidente Javier Milei y sostuvieron que sus políticas permitieron generar expectativas de crecimiento en la provincia. En ese sentido, Márquez afirmó que “lo que vive Neuquén hoy es gracias a decisiones que tomó el presidente Milei” y sostuvo que esas medidas fueron “fundamentales para el crecimiento de la provincia”.

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