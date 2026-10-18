Minería en foco

El Senado avanzará este miércoles a las 15 con un debate largamente reclamado por especialistas, provincias mineras y sectores ambientales: la regulación del cierre de minas una vez finalizada la explotación de los yacimientos.

La discusión se llevará a cabo en un plenario de las comisiones de Minería, Energía y Combustibles y de Ambiente y Desarrollo Sustentable, que se reunirá en el Salón Azul del Palacio Legislativo para analizar tres proyectos de ley que apuntan a establecer obligaciones específicas para la etapa final de la actividad minera, según reveló Parlamentario.

Las iniciativas corresponden al expediente S-285/25, presentado por el ya fallecido senador Antonio Rodas; al expediente S-257/26, impulsado por los senadores Flavio Fama y Edith Terenzi; y al expediente S-525/26, promovido por la senadora Lucía Corpacci.

Más allá de diferencias de técnica legislativa, los tres proyectos parten de un diagnóstico común: Argentina carece de una regulación específica y uniforme sobre el cierre de minas, una etapa que hasta ahora está contemplada de manera indirecta en la legislación ambiental minera, pero sin un régimen detallado que establezca procedimientos, responsabilidades y garantías.