El «Loma» Ávila bancando a Milei

A pesar de ingentes esfuerzos, la oposición no logró reunir el quórum y la sesión especial para debatir el DNU 70/30 fracasó. En ese contexto vale decir que Provincias Unidas solo aportó diez diputados, y uno de los ausentes fue Jorge «Loma» Ávila.

El chubutense una vez más respaldó al gobierno de Milei, esta vez en un tema que es de especial interés para Chubut y la Patagonia en general, ya que la vigencia del DNU 70/23, libera por completo la venta de tierras a extranjeros, si bien hay un fallo de la Corte Suprema que lo mantiene suspendido, pero no se sabe por cuanto tiempo.

Lo cierto es que este miércoles, se consiguieron 121 diputados sentados, quedando a 8 de los 129 necesarios para habilitar la sesión, y una vez más el oficialismo de Chubut jugó a favor de Casa Rosada, aunque el gobernador Torres insista en intentar despegarse de Milei cuando habla con medios de prensa chubutenses.