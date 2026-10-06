“Crecemos cantando” tendrá su cuarta edición en Madryn



La Municipalidad de Puerto Madryn, a través de la Subsecretaría de Cultura, invita a la comunidad a participar de la cuarta edición del proyecto “Crecemos Cantando”, que se realizará el miércoles 7 de octubre en el Gimnasio Municipal Nº 1, ubicado en Sarmiento 1235. La actividad se desarrollará en dos turnos, a las 10:30 y a las 13:30 horas y contará con la participación de estudiantes de escuelas primarias de distintas localidades.

La propuesta reúne a chicos y chicas que preparan un repertorio musical junto a sus docentes en las instituciones educativas, para luego interpretarlo con el acompañamiento de orquestas que, en este caso serán la Infanto Juvenil de Puerto Madryn, la Infantil del barrio Perón y la agrupación de música La Juana Azurduy, de Trelew.

Cabe destacar que en esta edición participarán las escuelas Nº 42 “Comandante Luis Piedrabuena”, Nº 46 “Territorios Nacionales de la Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sud”, Nº 152 “Armada Argentina”, Nº 168 “Maestros Patagónicos”, Nº 177 “Franca Austral”, Nº 181 “Constituyentes Provinciales del 57”, Nº 193 “Velero Mimosa” y Nº 219 de Puerto Madryn; la Escuela Nº 87 “Comodoro Luis Py” de Puerto Pirámides y la Escuela Nº 165 “Constitución de la Provincia del Chubut” de Trelew.

Durante el turno mañana se espera la participación de alrededor de 400 estudiantes, mientras que por la tarde serán aproximadamente 300 quienes formen parte de esta experiencia colectiva.

La actividad será con entrada libre y gratuita.