Científicos del CONICET buscan restaurar los bancos naturales de vieiras en Chubut

La vieira Tehuelche (Aequipecten tehuelchus) es una especie emblemática para la marisquería artesanal del golfo San José, al norte de Chubut, donde la extracción se realiza de forma manual mediante buceo hasta los 25 metros de profundidad. Las vieiras se agrupan naturalmente en bancos, donde pueden alcanzar altas densidades que son aprovechadas por la actividad marisquera. La especie presenta ciclos naturales de abundancia y escasez, que, sumados a la presión pesquera, pueden prolongar la recuperación de los bancos durante varias temporadas. Ante esta situación, especialistas del Centro para el Estudio de los Sistemas Marinos (CESIMAR, CONICET) realizaron las primeras experiencias de repoblamiento de esta especie en una iniciativa orientada a estudiar herramientas que permitan restaurar los bancos naturales. De este modo se espera fortalecer la pesca artesanal y promover un aprovechamiento sustentable de este recurso de interés comercial para la zona.

El proyecto es liderado por el becario posdoctoral del CONICET Leandro Getino Mamet y el investigador del Consejo Gaspar Soria, ambos del CESIMAR, con el apoyo de Matías Soutric de la Secretaría de Pesca de Chubut, y Camila Martínez, alumna de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB). Además, cuentan con el soporte de los buzos profesionales del Área de Náutica y Buceo del CENPAT.

Durante el verano de 2025 se inició la primera experiencia con la captación de semillas de vieira (jueveniles) mediante colectores artificiales, que luego fueron sembradas directamente en el fondo marino en un sitio dela costa sur del golfo. “Las vieiras son hermafroditas y cuando están maduras desovan directamente en el agua inducidas por cambios bruscos en la temperatura. El desove ocurre entre fines de diciembre y enero y da origen a larvas que nadan en la columna de agua durante un mes, buscando un lugar donde asentarse. En la naturaleza lo hacen sobre algas o conchillas, pero nosotros les proporcionamos un sustrato que les encanta: la red Netlon, un material donde las larvas se adhieren y comienzan a crecer como diminutas vieiras de apenas 2 o 3 milímetros. Las dejamos crecer durante algunos meses y luego son sembradas directamente en el fondo para que continúen su desarrollo en condiciones naturales”, explica Getino Mamet. El monitoreo de la semilla mostró que las vieiras de los bancos repoblados crecieron en forma similar a lo que ocurre naturalmente, y luego de un año y medio alcanzaron tallas cercanas al tamaño legal de captura (60 mm).

Estos primeros ensayos permitieron identificar algunos desafíos. Las ascidias, conocidas como «papas de mar», colonizan los colectores y dificultan tanto su manipulación como la recuperación de las semillas. Durante 2026, esta problemática se abordó mediante experimentos de limpieza de colectores y, además, se estudió un nuevo diseño de colectores diferente a los tradicionales usados en 2025. “Las actividades de limpieza mediante buceo mostraron resultados prometedores, ya que ayudaron a reducir el efecto de la las papas de mar, disminuyendo el tiempo de laboreo para recuperación de las semillas, a la vez que aumenta la captación y el crecimiento de las semillas”, agrega el becario posdoctoral del CESIMAR. En línea con estos resultados, el nuevo diseño de colectores también mostró ser una alternativa interesante, ya que el rendimiento de la cantidad de semilla colectada se cuadruplicó, lo que amerita continuar estudiándolos para optimizar su utilización.

De acuerdo con los investigadores, aunque las experiencias fueron a escala experimental, demostraron la factibilidad técnica y biológica del repoblamiento como herramienta para la restauración de los bancos de vieira Tehuelche y al fortalecimiento de la pesca artesanal en la región. De esta manera, el siguiente paso de la investigación buscará escalar el proyecto mediante la instalación de un mayor número de colectores en el mar. Para lograrlo, el equipo del CONICET cuenta con el apoyo de la Fundación Williams que permitirá continuar el proyecto, en el que se planea trabajar a la par con los marisqueros locales, aprovechando sus embarcaciones, equipamiento y amplio conocimiento del medio marino para evaluar la efectividad del sistema en condiciones reales de trabajo.