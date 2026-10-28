José Glinski cargó contra Torres: «Su gobierno es una tragedia para Chubut»

El diputado nacional de Unión por la Patria cuestionó duramente la política económica y ambiental de la administración provincial, denunció un alineamiento pleno con Javier Milei y exigió que el peronismo ejerza una oposición firme y sin ambigüedades.

En declaraciones formuladas en los estudios de Diario Jornada y reproducidas hoy a través de un video que publicó en sus redes sociales, el diputado nacional José Glinski lanzó fuertes críticas hacia la gestión del gobernador Ignacio Torres, calificando su mandato como “una tragedia para la provincia de Chubut”.

Glinski definió al Ejecutivo provincial como “una máquina de anunciar cosas que pueden generar dinero para quienes invierten, pero que no generan ningún beneficio para los habitantes de la provincia, que no generan desarrollo”.

En esa línea, el legislador señaló la subordinación del gobierno chubutense a las directivas de la Casa Rosada en materia económica y de recursos naturales: “Ha habido un alineamiento absoluto con la política extractivista de Javier Milei, de buscar negocios vinculados a la explotación de los recursos naturales sin agregado de valor, a una falta de compromiso total con el medio ambiente, como ha sido la salida de YPF de Comodoro Rivadavia”.

Asimismo, Glinski aseguró que existe un marcado descontento en la sociedad chubutense: “No tengo ninguna duda de que los chubutenses y las chubutenses nos sentimos estafados por el gobernador Torres”.

Hacia el cierre, el diputado fijó postura sobre el rol del justicialismo provincial: “El peronismo en eso no tiene que tener ambigüedad, es un espacio político opositor. Pero no porque tenga un problema personal con el gobernador, sino porque lo que está haciendo el gobernador no tiene nada que ver con lo que nosotros tenemos que proponerle a la sociedad”.