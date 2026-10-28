Estudio científico revela presencia de fluoruro en aguas de la Meseta de Somuncurá

En la Meseta de Somuncurá, el agua puede incorporar fluoruro a medida que circula por el subsuelo y entra en contacto con distintos minerales. Un estudio científico registró concentraciones de hasta 8 miligramos por litro en aguas subterráneas y determinó que los procesos geológicos son fundamentales para explicar su distribución. Estos resultados aportan información para evaluar la calidad del agua en una región donde las poblaciones dependen de pozos, vertientes y cursos de agua temporarios.

El trabajo fue presentado por la Dra. María del Pilar Álvarez, investigadora del Instituto Patagónico para el Estudio de los Ecosistemas Continentales (IPEEC-CONICET), durante el 13° Congreso Argentino de Hidrogeología, que tuvo lugar en Mar del Plata. Titulado “Controles hidrogeoquímicos del fluoruro en aguas superficiales y subterráneas de la Meseta de Somuncurá (Patagonia, Argentina)”, el estudio fue realizado junto a otros especialistas del IPEEC, la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, el Centro de Investigaciones Geológicas (CONICET-UNLP) y el Instituto Patagónico de Geología y Paleontología (IPGP-CONICET).

Para desarrollar la investigación, el equipo recolectó 54 muestras de pozos, vertientes y arroyos de distintos sectores de la meseta, tanto en Chubut como en Río Negro. Los análisis mostraron que las concentraciones más elevadas se encuentran en aguas subterráneas. La explicación principal es la interacción entre el agua y las rocas: ciertos minerales liberan fluoruro durante su disolución. Además, la precipitación de calcita reduce la disponibilidad de calcio en el agua y favorece la disolución de fluorita, otro mineral que aporta este elemento. Los tiempos prolongados de permanencia del agua bajo tierra también contribuyen a incrementar su concentración.



¿El agua de Somuncurá es apta para el consumo?

Ante una consulta en las redes sociales del IPEEC, Álvarez explicó que la calidad del agua varía según su ubicación y recorrido: “Hay grandes variaciones en la calidad, pero las vertientes que se localizan entre los basaltos de la meseta de Somuncurá en general tienen bajos contenidos de fluoruros y son aptas. A medida que el agua fluye y se aleja de las nacientes, el contenido de fluoruro se incrementa y alcanza valores que superan el aceptable para consumo”.

Los resultados refuerzan la importancia de evaluar cada fuente de agua y monitorear su composición para contribuir a la gestión sostenible del recurso hídrico en regiones semiáridas. Más información en www.ipeec.conicet.gov.ar