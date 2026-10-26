LLA pisa el acelerador

La Libertad Avanza mantendrá durante los próximos días intensas negociaciones con los bloques dialoguistas de la Cámara de Diputados, para alcanzar acuerdos que permitan firmar este miércoles el dictamen del Presupuesto 2027, con el objetivo de llevar el proyecto al recinto el próximo 18 de noviembre.

El oficialismo busca acelerar las conversaciones debido a que durante la primera quincena de noviembre habrá una actividad reducida en la Cámara baja.

Por eso, entre lunes y el martes intentará cerrar los consensos sobre los principales puntos que podrían modificarse del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo.