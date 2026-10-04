Busca convertir el sargazo en filtros para atrapar nitrógeno

En Estados Unidos, una investigación financiada por la EPA busca darle una segunda vida al sargazo como un filtro 3D. Además, pretende capturar nitrógeno y fósforo de las aguas de escorrentía antes de que alcancen ríos y océanos.

La propuesta intenta resolver dos problemas que suelen abordarse por separado. Por un lado, enormes masas de sargazo terminan descomponiéndose en las costas. Por otro, la escorrentía urbana y agrícola arrastra nutrientes hacia ríos y zonas costeras. Allí, el exceso de nitrógeno y fósforo puede provocar proliferaciones de algas y pérdida de oxígeno.

Investigadores de la Universidad de Texas en San Antonio (UT San Antonio) usan justamente ese sargazo como materia prima. Con él fabrican filtros capaces de interceptar parte de esos contaminantes antes de que lleguen al mar. La lógica es circular: un residuo costero se convierte en una herramienta contra una de las causas que deterioran los ecosistemas acuáticos.

Por qué el sargazo se vuelve un problema en la costa

Mientras flota en mar abierto, el sargazo cumple una función ecológica clave. Sus masas ofrecen refugio, zona de alimentación y hábitat a numerosos organismos. El conflicto aparece cuando llegan cantidades enormes a la costa y comienzan a degradarse.

Estas acumulaciones pueden afectar playas y ecosistemas costeros. Además, al descomponerse liberan sulfuro de hidrógeno, un gas asociado al olor característico de estas arribazones.

Cómo se fabrica un filtro a partir de algas

El equipo está dirigido por Shalinee Kavadiya, profesora del Departamento de Ingeniería Biomédica y Química de UT San Antonio. Su propuesta consiste en aprovechar parte del material retirado de las playas. Así, ya no se lo trataría solo como un residuo que hay que transportar y eliminar.

El proceso comienza con la recolección, el secado y la molienda del sargazo. Con esa biomasa se preparan materiales orgánicos, inorgánicos y compuestos. Luego, estos se incorporan a estructuras porosas destinadas al tratamiento del agua.

Los científicos emplean impresión 3D para crear una estructura reticular. Sobre ella se aplica un material funcional derivado del sargazo. Esa superficie está diseñada para interactuar con los nutrientes del agua, sobre todo fósforo y nitrógeno.

Las primeras capas retienen partículas y sedimentos. Más adelante, otras zonas capturan los contaminantes disueltos. Este diseño modular permitiría adaptar el filtro al lugar de instalación y a las características del agua que deba tratar.

Energía y servicios públicos

El grupo de Kavadiya estudia hace tiempo cómo transformar el sargazo en materiales sólidos ricos en carbono. Su trabajo analizó rutas para obtener hidrochar, biochar, carbón activado y otros materiales carbonosos. Según el tratamiento, estos productos podrían aplicarse en depuración de agua, mejora de suelos, almacenamiento de energía o catálisis.

La biomasa marina tiene, además, una composición química compleja. Esa complejidad dificulta su gestión como residuo. Sin embargo, puede resultar valiosa si se transforma de manera controlada.

Aún no se publicaron resultados de las próximas pruebas de campo. Por eso, se desconoce cuánto nitrógeno o fósforo elimina el sistema en condiciones reales. Tampoco se sabe cuánto tiempo mantiene su rendimiento ni cuántas veces puede reacondicionarse.

Una oportunidad para las ciudades costeras

Las ciudades costeras invierten recursos en retirar biomasa de sus playas. Al mismo tiempo, necesitan controlar la contaminación que llega a ríos y costas por la escorrentía. Convertir parte de esa biomasa en materiales para tratar el agua podría reducir residuos y generar una materia prima local.

Si las pruebas confirman un buen desempeño, el enfoque tendría especial sentido en regiones donde coincidan arribazones frecuentes de sargazo y problemas de contaminación por nutrientes.