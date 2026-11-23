La Cámara de Empresas, Industria y Servicios de Añelo (CEISA)rechaza las rebajas unilaterales y las demoras en los pagos a las pymes neuquinas y reclama una mesa de diálogo urgente. Así lo expresó Raúl Pablo Martin Presidente de CEISA, a través de un comunicado oficial.

«Desde la Cámara de Empresas, Industria y Servicios de Añelo (CEISA) advertimos en su momento que la decisión de una empresa de operaciones especiales de reducir unilateralmente los valores acordados con sus proveedores podía extenderse a otras grandes prestadoras de servicios y operadoras de la cuenca neuquina. Esa preocupación se confirmó. A las rebajas se suman las demoras en la certificación de trabajos ya realizados, que impiden a las pymes facturar y postergan el cobro», indicó Martin.

Para facturar un avance de obra, la empresa necesita que la contratante emita el certificado de habilitación, conocido en la actividad como «Habilita». Varias operadoras y grandes prestadoras que subcontratan a empresas neuquinas demoran su emisión por cuestiones administrativas, algunas de mínima importancia. «Mientras el certificado sigue pendiente, la pyme ya hizo el trabajo y afrontó sus costos, pero ni siquiera empezó a correr el plazo de pago. Lo único que le queda es insistir con el reclamo administrativo».

«Las empresas neuquinas acompañamos el crecimiento de Vaca Muerta desde sus inicios. Invertimos en infraestructura, tecnología, capacitación y seguridad, generamos empleo local y asumimos los riesgos necesarios para responder a exigencias operativas cada vez mayores. Por eso resulta inadmisible que se adopten decisiones de semejante impacto económico sin consultar a quienes sostenemos buena parte de la operación diaria», expresó el Presidente de CEISA.

Reducir los valores de un contrato y demorar la certificación de los trabajos significa trasladar costos al proveedor. Muchas pymes carecen del margen financiero para absorberlos. «Las consecuencias son previsibles: se ponen en riesgo puestos de trabajo, se postergan inversiones y programas de capacitación, y se resiente la capacidad de innovar y de sostener las condiciones de seguridad. El impacto alcanza también al comercio, al sustento de cientos de familias neuquinas y a la estabilidad de las localidades cuya economía depende de Vaca Muerta», advierte.

«Desde CEISA reclamamos responsabilidad empresarial. Una industria que constituye uno de los principales motores económicos del país necesita relaciones comerciales previsibles. Si hay costos que revisar, discutámoslos entre quienes conocemos la operación y podemos aportar mejoras. Las decisiones que comprometen a toda la cadena no pueden tomarse a espaldas de los proveedores ni hacer recaer el mayor esfuerzo sobre quienes tienen menor capacidad de negociación», insistió Martin.

«Las empresas neuquinas generamos empleo, pagamos impuestos en la provincia, desarrollamos proveedores y reinvertimos en las localidades donde trabajamos. Sin embargo, seguimos viendo llegar prefabricados de soldadura y de hormigón desde Santa Fe, Córdoba y, ahora, también desde Buenos Aires», indicó.

«A las empresas locales se nos exige cumplir normas ISO, habilitar nuestros talleres y acreditar la calificación del personal. A su vez, nuestros presupuestos contemplan los valores de mano de obra de Zona 2 que corresponden a la actividad, según los convenios de Petroleros Privados, Jerárquicos y UOCRA, en este último caso el 545/08. En trabajos donde la mano de obra tiene un peso decisivo, comparar el precio de un taller de Añelo con el de una metalúrgica del parque industrial de Esperanza, en Santa Fe, sin considerar esas diferencias, deja en desventaja a quienes trabajamos en Vaca Muerta. Esa es la competencia desleal que denunciamos», sostuvo el titular de la Cámara.

«Convocamos a las operadoras, a las empresas de servicios especiales, a los proveedores, a las cámaras empresariales, a los sindicatos y al Gobierno provincial a abrir una mesa de trabajo urgente. Queremos revisar estas decisiones y acordar condiciones que permitan mejorar la competitividad de la industria, asegurar la continuidad de las empresas locales y preservar el empleo neuquino y la paz social», alertó Martin.

«Hace más de un mes solicitamos al Centro PyME, autoridad de aplicación del Compre Neuquino, la planificación de las operadoras para el primer trimestre de 2027. El pedido tiene un propósito concreto: conocer con anticipación qué trabajos se van a contratar para preparar, entre los integrantes de CEISA y otras cámaras, una oferta productiva regional competitiva. Seguimos sin respuesta», lamentó el empresario.

«Ante la posibilidad, planteada por el CEO de una importante operadora, de que las pymes tomemos un crédito por el 50% del monto del contrato, nuestra propuesta es concreta: otorguen un anticipo financiero del 20% para la puesta en marcha, certifiquen sin dilaciones los trabajos realizados y paguen en los plazos acordados. Eso es lo que pedimos para poder cumplir con nuestras obligaciones y seguir invirtiendo», remarcó.

«Vaca Muerta necesita competitividad y también responsabilidad empresaria. Su desarrollo solo será sostenible si se construye con las empresas locales, nunca a costa de ellas», sentenció Raúl Pablo Martin.