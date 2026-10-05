Balacera en un barrio de Puerto Madryn

El pasado sábado en horas de la tarde en un populoso barrio de Puerto Madryn, un sujeto armado con una pistola, disparó a otro individuo en plena calle.

El intercambio de disparos ocurrió durante la tarde del sábado en la zona de Ruperto Giménez y España del barrio San Miguel de la ciudad de Puerto Madryn y ante la vista de varias personas que transitaban por el lugar.

El hecho fue registrado en video y subido a redes sociales, donde se observa como un hombre dispara su arma contra algo o alguien y luego se sube a un Corsa azul acompañado por otros sujetos.

La Policía de la Comisaría Cuarta confirmó que no hubo personas heridas ni denuncias por el episodio y busca determinar quiénes participaron y qué originó la balacera.

Por estas horas, la Policía se encuentra investigando para dar con el autor de la balacera que puso en riesgo la vida de la gente que transitaba por el lugar.