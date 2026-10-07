Aterrizaje de emergencia a la vera de Ruta 3

Una avioneta Cessna 182 aterrizó de emergencia este miércoles en un camino vecinal ubicado a la altura del Instituto Penitenciario Provincial (IPP), sobre la Ruta 3, luego de sufrir un desperfecto mecánico que le impidió continuar su vuelo hacia Trelew.

Según informaron las autoridades que intervinieron en el operativo, la aeronave había despegado del Aeroclub de Puerto Madryn y trasladaba a tres ocupantes.

Ante lafalla mecánica, el piloto debió realizar una maniobra de emergencia y logró descender sobre un camino vecinal próximo al establecimiento penitenciario.

El aterrizaje provocó daños en la aeronave, pero no se registraron personas heridas. Los tres ocupantes fueron asistidos en el lugar y se constató que se encontraban fuera de peligro.

Tras el aterrizaje, se desplegó un importante operativo de seguridad y asistencia, del que participaron varias dotaciones de Bomberos Voluntarios, además de las autoridades correspondientes.

Las circunstancias en las que se produjo el desperfecto mecánico serán materia de las pericias y actuaciones que permitan determinar con precisión las causas del incidente.

Fuente: Jornada