Un mes sin combustible a escasos kilómetros de los yacimientos de petróleo



Hace un mes comenzaron a repetirse en Alto Río Senguer los reclamos por la falta de nafta. Primero fueron publicaciones aisladas de vecinos preguntando quién podía vender algunos litros, cuándo llegaría nuevamente producto a la estación o quién viajaba hacia Río Mayo y podía regresar con un bidón. La situación se prolongó y hoy el inconveniente ya no está limitado a la nafta: los últimos reportes sobre abastecimiento ubicaron a la estación Láutico Martínez sin ningún tipo de combustible.

Los partes difundidos durante agosto y septiembre fueron registrando la falta mientras los mismos pedidos continuaban apareciendo entre los vecinos. El 22 de agosto la estación ya figuraba sin combustible y durante septiembre volvió a aparecer en esa condición. A un mes de los primeros reclamos, el problema sigue afectando a quienes dependen de un vehículo para trabajar, trasladarse por cuestiones familiares o recorrer las grandes distancias que separan al casco urbano de los establecimientos rurales.

En el campo las consecuencias pueden ser todavía mayores. Uno de los casos relatados a este medio ocurrió en un establecimiento donde un puestero tenía a su esposa enferma y no podía llevarla hasta Senguer porque no tenía nafta. En el lugar tampoco había comunicación telefónica, por lo que una persona que pasó por el sector terminó dando aviso al Hospital Rural para solicitar asistencia.

Productores también plantearon dificultades para conseguir combustible para tractores y grupos electrógenos utilizados en distintas tareas rurales. La situación aparece además cuando comienza a aproximarse la temporada de esquila, con mayor movimiento de vehículos, trabajadores y maquinaria entre establecimientos ubicados a varios kilómetros de la localidad.

Viajar a otra localidad para poder cargar

Río Mayo se convirtió nuevamente en una de las alternativas para quienes necesitan abastecerse. También se aprovechan viajes hacia Gobernador Costa, José de San Martín o Sarmiento, y es habitual que quien encuentra combustible reciba pedidos de familiares, amigos o conocidos para regresar con algunos litros.

El traslado en bidones agrega otro problema. La nafta es un producto altamente inflamable y debe transportarse en recipientes apropiados y bajo determinadas condiciones de seguridad. Vecinos señalaron que algunos conductores tuvieron inconvenientes en controles de Gendarmería por la forma en que trasladaban combustible. Para quienes necesitan resolver una urgencia o viven lejos del pueblo, sin embargo, muchas veces termina siendo la única salida disponible.

Durante los últimos días hasta la aparición de un camión generó expectativa. Un vehículo que transportaba combustible ingresó a Alto Río Senguer y rápidamente comenzó a circular la versión de que finalmente había llegado una carga para la localidad. Luego se aclaró que el combustible tenía como destino Doctor Ricardo Rojas y que el conductor había equivocado el recorrido. El camión continuó viaje hacia esa localidad.

El faltante también resulta difícil de separar de los proyectos turísticos que se vienen planteando para Lago Fontana y Lago La Plata. Durante el verano aumenta el movimiento de visitantes, pescadores y vehículos hacia una zona donde las alternativas para cargar disminuyen considerablemente. El problema actual, sin embargo, comenzó en agosto y continúa en septiembre, fuera del período de mayor demanda turística.

Un mes sin una explicación de las autoridades

Con el paso de las semanas comenzó a crecer también el malestar por la ausencia de información oficial. Hasta ahora la Intendencia no explicó públicamente por qué el abastecimiento permanece interrumpido, qué gestiones realizó para resolverlo ni si existe algún mecanismo alternativo para atender las necesidades de los vecinos mientras la estación continúe sin producto.

El Concejo Deliberante conoce el problema, pero tampoco pudo expresar una posición institucional. El cuerpo no ha sesionado por falta de quórum, por lo que el tema tampoco llegó al recinto y no se conocieron pedidos de informes, gestiones o propuestas surgidas formalmente de los concejales.

Ese silencio pesa más a medida que pasan los días. El faltante dejó de afectar solamente a quien necesita llenar el tanque de un automóvil y comenzó a alcanzar actividades rurales, traslados desde el campo y situaciones en las que disponer de combustible puede resultar indispensable.

Mientras no aparece una respuesta institucional, la solución continúa dependiendo de cada vecino: conseguir quién viaje, buscar un bidón, administrar lo poco que queda o trasladarse hasta otra localidad. Hace un mes el problema comenzó con la falta de nafta; ahora alcanza también al gasoil. Y, después de todo ese tiempo, Alto Río Senguer sigue sin una explicación pública sobre qué ocurre y cuándo volverá a contar con un abastecimiento normal.

Fuente: RíoMayo1935