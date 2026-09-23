Trevelin presentó su temporada de primavera



Trevelin lanzó la Temporada de Primavera con un encuentro realizado en el Complejo Turístico La Balsa, en Los Cipreses, que reunió a prestadores turísticos, emprendedores, docentes y estudiantes de turismo, además de representantes del sector turístico de la región.

En representación de la Municipalidad de Trevelin y sus Parajes participaron la secretaria de Turismo, Cintia Figueroa; el secretario de Producción, Nicolás Ewdokimoff; el director de Gobierno, Marcelo Sosa; y los concejales David Arakawa y Marisol Salazar.

El encuentro permitió presentar la diversidad de propuestas que ofrece Los Cipreses. Sebastián Avanzatti, hijo de Walter Avanzatti, propietario de La Balsa, compartió los servicios del complejo, que cuenta con cabañas, quincho con fogón, pileta, parque, parrillas, espacios para acampar y actividades al aire libre. El establecimiento también ofrece experiencias vinculadas al río, entre ellas la pesca con mosca desde la costa o embarcada.

La secretaria de Turismo, Cintia Figueroa, destacó la importancia de estos encuentros para fortalecer los vínculos entre los distintos actores del sector. “Qué importante es generar estos espacios para conocernos, dialogar, recomendarnos. Si nos potenciamos, el turista puede quedarse más días”, sostuvo.

Figueroa señaló que la primavera marca el comienzo de la temporada de mayor actividad turística para Trevelin y sus Parajes, con la floración de los narcisos, tulipanes, peonías y lavandas como algunos de sus principales atractivos, junto con propuestas de turismo de naturaleza, gastronomía, cultura, el desarrollo de turismo rural comunitario y el enoturismo.

“Continuamente Trevelin y sus Parajes sigue creciendo, desarrollando la actividad turística, pero conservando su patrimonio cultural, histórico y natural”, afirmó la funcionaria.

Finalmente, felicitó al Grupo de Agroturismo de Los Cipreses y a todos los emprendedores turísticos por el inicio de una nueva temporada, y agradeció la participación de la comunidad educativa y de las familias presentes.

Los Cipreses

Los integrantes del Grupo de Agroturismo de Los Cipreses presentaron sus emprendimientos vinculados a la gastronomía, pesca, senderismo, paseos narrados y producción de huertas, entre otras propuestas.

Durante el encuentro, Mónica, integrante del grupo, destacó el significado de la llegada de la primavera como un tiempo de “renacer” y “esperanza”, y expresó sus deseos de una buena temporada para todos los emprendedores.

La actividad tuvo además una importante participación de la comunidad educativa, con la presencia de alumnos de la Tecnicatura en Turismo del ISET N° 815 y de la Escuela N° 98 de Los Cipreses.

Al respecto, María Cecilia Mansilla, directora de la Escuela N° 98, explicó que la institución cuenta con orientación en Turismo y destacó el valor de que los estudiantes puedan conocer las propuestas de su propio territorio.

“Estas invitaciones que recibimos son muy importantes para que los jóvenes puedan conocer de primera mano su lugar y en un futuro poder ofrecerlo y difundirlo”, señaló.

Por otra parte, integrantes de la agrupación turística chilena “Entre Ríos, Lagos y Cordillera”, de Puerto Ramírez, compartieron sus experiencias de navegación por el río Futaleufú. La organización, integrada por unas 16 personas, anunció una nueva bajada de 20 kilómetros para el próximo 28 de noviembre e invitó a participar de la actividad.

El cierre de la jornada estuvo a cargo del cantautor de Aldea Escolar, Edelmiro Toro, quien ofreció una presentación musical.

Con la llegada de la primavera, Trevelin y sus Parajes vuelve a desplegar una amplia propuesta turística que combina naturaleza, gastronomía, producción, cultura y experiencias en cada uno de sus parajes.