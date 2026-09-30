Tragedia en Comodoro Rivadavia: Muere un adolescente tras volcar un vehículo

Un joven de 17 años murió y otras dos personas resultaron heridas luego de un violento vuelco ocurrido durante la noche del martes sobre la avenida Ducós, en la zona costera de Comodoro Rivadavia.

El siniestro se produjo minutos antes de la medianoche, en inmediaciones de la curva ubicada cerca del hipermercado Jumbo. El episodio generó un importante operativo en el que participaron efectivos policiales, personal de Tránsito y servicios de emergencia.

Como consecuencia del impacto, uno de los ocupantes murió en el lugar, mientras que otras dos personas fueron asistidas y trasladadas para recibir atención médica.

Cómo ocurrió el vuelco

Luis Mendoza, director de Tránsito, confirmó en diálogo con ADNSur que la víctima fatal era un adolescente de 17 años.

“Sabíamos que era una persona joven, de 17 años, pero no teníamos mayor información”, señaló durante la entrevista.

El funcionario explicó que permaneció en el lugar hasta aproximadamente las 2 de la madrugada. Durante ese período continuaban las tareas para retirar el vehículo y completar las actuaciones correspondientes.

Según las primeras hipótesis, el automóvil circulaba por la avenida Ducós en dirección al centro cuando ocurrió el siniestro.

“Fue tipo 12 de la noche aproximadamente. El vehículo aparentemente toca un cordón, en una curva, y se desplaza violentamente hacia la izquierda, en dirección a donde iba por Ducós, hacia el centrom”, explicó Mendoza.

El director de Tránsito confirmó además que en el hecho estuvo involucrado un solo vehículo.

Debido a la violencia del impacto, el rodado quedó completamente destruido y fue necesario desplegar un operativo para retirarlo del lugar y avanzar con las actuaciones correspondientes en la ciudad de Comodoro Rivadavia.