Partió la delegación de Chubut hacia los Juegos Nacionales para Personas Mayores

Ya partió la delegación chubutense a San Juan para participar de los Juegos Nacionales para Personas Mayores, una competencia que reunirá a representantes de 19 provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La ministra de Desarrollo Humano, María Florencia Papaiani, acompañó a los participantes antes de su partida y destacó el compromiso, el entusiasmo y el orgullo con el que representarán a Chubut en esta instancia nacional. “Para nosotros es un orgullo que cada uno de ustedes represente a Chubut a nivel nacional. Quiero destacar la decisión política del gobernador Ignacio ‘Nacho’ Torres de seguir sosteniendo esta participación y de continuar fortaleciendo los Juegos Chubutenses para Personas Mayores a lo largo y ancho de la provincia”, expresó.

Una delegación con amplio alcance territorial

La delegación chubutense está conformada por 52 personas: 40 participantes clasificados, nueve coordinadores y entrenadores, y un equipo de acompañamiento integrado por la jefa y la subjefa de la delegación y un enfermero.

Chubut tendrá representación en las disciplinas newcom, sapo, truco mixto, ajedrez, tenis de mesa, pádel, orientación, Circuito de Habilidades Motrices y tejo.

El contingente reúne a personas mayores de Rawson, Trelew, Puerto Madryn, Esquel, Comodoro Rivadavia, Rada Tilly, Lago Puelo, Trevelin, Alto Río Senguer, Telsen, Gualjaina y Paso de Indios, reflejando el alcance territorial que tuvieron las instancias locales y zonales desarrolladas durante el año.

Competencias en San Juan

Los Juegos se desarrollarán desde el lunes 28 de septiembre hasta el viernes 2 de octubre. El acto inaugural está previsto para las 19 horas en el Estadio Aldo Cantoni y contará con la participación de delegaciones de 19 provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Las competencias se distribuirán en distintos escenarios deportivos de San Juan. El Velódromo Vicente Alejo Chancay recibirá las disciplinas tenis de mesa, ajedrez, sapo, truco y tejo, mientras que en el Club Hispano se desarrollarán las competencias de tenis, pádel, Circuito de Habilidades Motrices y newcom.

Por su parte, el Parque de Mayo será sede de la competencia de orientación y en El Almendro se llevará adelante la disciplina natación. El cierre del encuentro nacional se realizará en Don Bosco.

La propuesta busca promover el deporte, la vida activa, la integración y la participación de las personas mayores, generando además espacios de encuentro e intercambio entre delegaciones de distintos puntos del país.