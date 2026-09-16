Nueva capacitación docente en Matemática para 3º y 4º año

Este lunes 14, el Ministerio de Educación de la Provincia del Chubut abrió las inscripciones para la capacitación “Enseñar Matemática en 3º y 4º año: continuidad, progresión y sentido”, destinada a docentes que se desempeñan en esos años del Nivel Secundario.

La capacitación tiene como propósito generar herramientas que permitan revisar y enriquecer las decisiones de enseñanza, a partir del análisis de situaciones de aula, producciones de estudiantes y propuestas didácticas. En este sentido, busca favorecer la continuidad y progresión de los aprendizajes matemáticos, así como una mayor articulación entre el Ciclo Básico y el Ciclo Orientado.

La propuesta contempla el diseño, implementación y análisis de secuencias de enseñanza basadas en la modelización matemática, incorporando el uso de tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y herramientas de inteligencia artificial (IA).

Está dirigida exclusivamente a profesores de Matemática en ejercicio que se desempeñen en 3º y/o 4º año de escuelas de gestión estatal y privada de la Provincia del Chubut. Al momento de la inscripción, deberán presentar una constancia firmada y emitida por la dirección de la institución educativa que acredite su desempeño frente a estudiantes de esos años.

Modalidad, duración e inscripción

La capacitación será gratuita, contará con 80 horas reloj y se desarrollará a distancia, desde el 25 de septiembre de 2026 hasta el primer cuatrimestre de 2027. El recorrido combinará encuentros sincrónicos virtuales obligatorios, de dos horas de duración, con actividades asincrónicas guiadas a través de la plataforma institucional Moodle del Ministerio de Educación.

Las inscripciones estarán abiertas desde el 14 hasta el 21 de septiembre, con cupos limitados. Los docentes deberán completar el formulario correspondiente a la región en la que se desempeñan desde la web www.chubut.edu.ar/alfabetizacion

A través de este recorrido formativo se propone recuperar las experiencias docentes y promover espacios de análisis que contribuyan a construir herramientas para acompañar los aprendizajes matemáticos de los estudiantes.