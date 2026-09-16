Marina Mercante desembarca en Diputados



La Cámara de Diputados será escenario este jueves de una jornada dedicada al análisis del presente y futuro de la Marina Mercante Argentina. El encuentro, organizado por el diputado nacional Jorge Taiana junto con la Liga Naval Argentina, se desarrollará entre las 14 y las 18 en el auditorio del Palacio Legislativo.

Bajo el título “La Marina Mercante Argentina: Importancia económica, logística y estratégica”, la actividad reunirá a especialistas, representantes sindicales, referentes del sector marítimo y fluvial y legisladores nacionales para debatir sobre los desafíos que enfrenta una actividad considerada clave para el desarrollo económico y la soberanía nacional.

Entre los temas previstos figuran el cabotaje fluvial y marítimo, la situación de la industria naval, el servicio de practicaje y pilotaje y las estrategias impulsadas por distintos sectores frente a los procesos de desregulación promovidos por el Gobierno nacional.

Uno de los principales ejes del debate será la posible apertura del cabotaje a embarcaciones de bandera extranjera. Los organizadores advierten que una medida de ese tipo podría afectar la continuidad de la Marina Mercante Nacional, tener consecuencias sobre el empleo argentino y reducir la capacidad de control sobre una actividad considerada estratégica.