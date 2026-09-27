El SEC reunió a más de 1.500 personas para celebrar el Día del Empleado de Comercio



Luego de la tradicional Media Maratón, el Sindicato de Empleados de Comercio (SEC) llevó adelante una nueva celebración por el Día del Empleado de Comercio, con una jornada que reunió a afiliadas, afiliados y familias en un espacio de encuentro, reconocimiento e integración.

La actividad contó con la presencia del secretario general del SEC, Damián Pérez, y del subsecretario general, Alfredo Béliz, quienes acompañaron las distintas actividades desarrolladas durante la jornada.

Uno de los momentos más emotivos fue el homenaje a trabajadores y trabajadoras mercantiles en edad jubilatoria, de entre 60 y 65 años, pertenecientes a comercios tradicionales y supermercados. En reconocimiento a sus años de trayectoria laboral, recibieron un reconocimiento acompañados por sus familiares y seres queridos.

La jornada también tuvo como protagonistas al deporte y la participación. Se llevaron adelante las finales regionales deportivas, que reunieron a más de 200 participantes de distintas categorías en disciplinas como fútbol, newcom, básquet, vóley y tejo.

Luego de las competencias, se realizó la entrega de premios y reconocimientos a los equipos y deportistas que se destacaron en las distintas disciplinas, en un marco de celebración y camaradería entre los participantes.

Convenios para ampliar beneficios a los afiliados

Otro de los momentos destacados fue la firma de convenios de reciprocidad entre el Sindicato de Empleados de Comercio y los sindicatos SATSAID, APOC, APA, APISSyS, STIGAS y ATECH.

A través de estos acuerdos, las organizaciones sindicales ratificaron su compromiso de continuar ampliando los beneficios destinados a sus afiliados, promoviendo el acceso y uso compartido de espacios recreativos y deportivos.

Los convenios permitirán compartir instalaciones como canchas deportivas, Microestadio, piletas, salones de eventos, parrilleros y peloteros en distintas localidades de la provincia.

Desde el SEC destacaron la importancia de continuar generando espacios que trasciendan lo estrictamente laboral y permitan fortalecer los vínculos entre trabajadores, familias e instituciones.

De esta manera, el Sindicato de Empleados de Comercio reafirma su compromiso de generar espacios de encuentro, recreación e integración para las familias trabajadoras, fortaleciendo los lazos con otras organizaciones sindicales y promoviendo actividades que contribuyan a una mejor calidad de vida para sus afiliados.