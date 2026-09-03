El Cenpat estará presente en EDUCO 2026 de Comodoro Rivadavia

Desde este jueves 3 al viernes 5 de septiembre, en el Predio ferial de Comodoro Rivadavia, se llevará a cabo la edición 2026 de EDUCO, la muestra educativa y tecnológica más importante de la Patagonia. De la misma participará en Centro nacional Patagónico (Cenpat) a través de dos de sus Unidades Ejecutoras que funcionan en la ciudad petrolera.

Durante ambas jornadas, equipos de investigación de distintas disciplinas presentarán experiencias dinámicas, demostraciones tecnológicas y juegos interactivos pensados para conectar al público con el conocimiento científico de manera directa. Desde el Instituto de Biociencias de la Patagonia (INBIOP, CONICET-UNPSJB) llevarán adelante la actividad “Zoom a la vida vegetal: el mundo oculto de las hojas”, una invitación a explorar la anatomía y las funciones esenciales de las plantas mediante la observación directa con microscopios, proyecciones en pantalla y modelos 3D detallados, a cargo del Grupo de Estudios Biofísicos y Ecofisiológicos (GEBEF).

Por su parte, el Instituto Multidisciplinario para la Investigación y el Desarrollo Productivo y Social de la Cuenca Golfo San Jorge (IIDEPyS, CONICET-UNPSJBJ) estará presente con otras tres propuestas. La primera de ellas será “Microorganismos en una gota de agua de mar”, un viaje al universo microscópico del Mar Argentino y la Antártida en el que el público podrá observar microalgas vivas en muestras de agua de mar y preparados fijos, acompañados por material ilustrado explicativo.

Esta actividad será presentada por el Grupo de Investigaciones en Microalgas del instituto. La segunda propuesta del IIDEPyS es “Historia de las juventudes”, un juego didáctico que desafía a los participantes a identificar los cambios y continuidades en la vivencia joven en Comodoro Rivadavia desde la década de 1950 hasta los 2000, poniendo en valor el patrimonio de los archivos históricos. Esta actividad será desarrollada por Luciana Lago y el equipo de investigación en Juventudes.

Finamente, la cuarta actividad se denomina “Comunicaciones Acústicas: ¿Cómo se comunican los equipos bajo el agua?”, una demostración tecnológica interactiva donde los visitantes pueden enviar palabras desde sus dispositivos móviles o tablets para ver en tiempo real cómo se codifican y transmiten a través de señales acústicas subacuáticas. Los responsables de esta experiencia serán los integrantes del Grupo de Investigación y Desarrollo en Procesamiento de Señales (GIPIS).