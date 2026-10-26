Una denuncia en Puerto Madryn reveló estafas millonarias



Una denuncia por presuntas estafas bancarias y mediante billeteras virtuales en Puerto Madryn derivó en dos allanamientos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde fue detenido un ciudadano de nacionalidad china y se secuestraron más de $255 millones en efectivo. La investigación busca determinar cómo funcionaba una presunta estructura dedicada a recibir y transferir fondos provenientes de maniobras fraudulentas.

Los procedimientos se realizaron en dos inmuebles ubicados sobre la calle Moreno al 1700, en el barrio porteño de Monserrat. Durante los operativos, personal de la Policía de la Ciudad encontró $255.503.840, 2.200 dólares y una importante cantidad de dispositivos electrónicos que serán sometidos a peritajes.

La causa está vinculada con la Unidad Fiscal Especializada en Cibercrimen y Evidencia Digital de Puerto Madryn, encabezada por el fiscal Fernando Rivarola. A partir de la denuncia de una persona que habría sido víctima de una estafa virtual, los investigadores comenzaron a seguir operaciones financieras relacionadas con cuentas bancarias y billeteras digitales.

Cómo funcionaría el mecanismo investigado

Una de las principales hipótesis apunta al uso de las denominadas “cuentas mula”, un mecanismo mediante el cual se utilizan cuentas de terceros para recibir dinero y transferirlo posteriormente, lo que dificulta identificar a los verdaderos destinatarios de los fondos.

Los investigadores buscan establecer si varias de esas cuentas fueron creadas o administradas desde una misma ubicación física. Esa posibilidad permitiría reconstruir cómo se organizaban las operaciones y determinar las conexiones entre las personas involucradas.

Con los elementos reunidos durante la investigación, la fiscalía especializada de Chubut solicitó medidas judiciales que derivaron en los allanamientos en Buenos Aires.

Qué secuestraron durante los allanamientos

Los procedimientos estuvieron a cargo de la División Investigaciones Tecnológicas Especiales de la Policía de la Ciudad, con intervención del Juzgado Nacional en lo Penal de Rogatorias.

Además del dinero en efectivo, los agentes secuestraron 22 teléfonos celulares, una tablet, tres computadoras portátiles, una computadora de escritorio, una memoria USB y 13 blísteres de tarjetas SIM.

El material será analizado mediante peritajes informáticos para buscar registros de transferencias, comunicaciones y otros datos que puedan aportar información sobre las presuntas maniobras. Los resultados podrían ayudar a identificar a quienes habrían participado y a reconstruir los movimientos del dinero.

En el marco de los operativos, un ciudadano de nacionalidad china fue detenido y quedó a disposición de las autoridades judiciales intervinientes.

Una investigación con alcance nacional

La causa está vinculada con una investigación de mayor alcance que, según la información difundida sobre el operativo, comprendió alrededor de 50 allanamientos y 20 detenciones en distintos puntos del país.

Las medidas buscan identificar a quienes habrían intervenido en la recepción, administración y transferencia de fondos obtenidos mediante presuntas estafas. En ese contexto, la denuncia presentada en Puerto Madryn permitió avanzar sobre posibles conexiones entre las operaciones investigadas y las cuentas utilizadas para canalizar el dinero.

Uno de los principales objetivos será establecer el origen y el destino de los fondos hallados en Monserrat y determinar si están directamente relacionados con los hechos denunciados en Chubut.

La investigación continúa bajo la intervención de la fiscalía especializada de Puerto Madryn, mientras se analizan las pruebas reunidas durante los procedimientos. Por el momento, no se informó cuántas personas habrían resultado damnificadas ni cuál sería el monto total de las presuntas estafas investigadas.

Fuente: Canal 12