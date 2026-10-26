El turismo internacional registró saldo negativo en septiembre

El turismo internacional registró en septiembre de 2026 un saldo negativo de 180.800 turistas en Argentina, dado que la cantidad de residentes que viajaron al exterior superó a la de extranjeros que llegaron al país. Al considerar también a los excursionistas, el saldo negativo se amplió a 314.100 personas, de acuerdo con el informe difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Durante ese mes, el país recibió 432.200 turistas internacionales, lo que representó un aumento del 15,3% en comparación con el mismo período de 2025. Por otro lado, un total de 613.100 residentes argentinos viajaron fuera del país, marcando una disminución interanual del 13,2%.

Si se incluye a los visitantes que no pernoctan en el destino, conocidos como excursionistas, ingresaron al país un total de 733.600 visitantes no residentes, un 14,2% más que en septiembre del año anterior. En sentido contrario, las salidas internacionales de residentes, sumando a los excursionistas, alcanzaron 1.047.700 personas, con una caída del 13% interanual.

En cuanto al origen de los turistas que llegaron a la Argentina, Brasil encabezó la lista con 113.800 personas, seguido por Uruguay con 78.100. Respecto a los destinos elegidos por los argentinos, Brasil también fue el principal, con 124.000 turistas, seguido de Europa, con 94.000 viajeros.

Respecto a las vías de acceso, la mayoría de los turistas internacionales ingresó por vía aérea (52,9%), mientras que un 34,8% lo hizo por vía terrestre. Entre los residentes que viajaron al exterior, la vía aérea también fue la más utilizada, con un 59,4% de las salidas, y un 32,9% lo hizo por tierra.