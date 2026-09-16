Crecen en todo Chubut las estafas en las redes sociales

El Gobierno del Chubut, a través de la Secretaría de Trabajo y la Dirección de Defensa y Protección de los Consumidores y Usuarios, incorporará una nueva herramienta para fortalecer la prevención y el abordaje de las estafas que se producen a través de las redes sociales.

La medida surge a partir del nuevo canal de cooperación acordado entre el Consejo Federal del Consumo (COFEDEC) y Meta, que permitirá a las autoridades de Defensa del Consumidor reportar de manera directa enlaces correspondientes a publicaciones fraudulentas para solicitar su baja de Facebook e Instagram.

Reporte a través de DINO

Hasta el momento, los consumidores podían realizar denuncias vinculadas principalmente a productos o servicios que presentaran inconvenientes o situaciones que vulneraran sus derechos. Con esta nueva herramienta, se suma la posibilidad de reportar directamente los links de publicaciones o perfiles donde se detecten posibles ventas fraudulentas, agilizando la intervención ante este tipo de situaciones.

El procedimiento se realiza a través del chatbot DINO: se debe copiar el enlace de la publicación, completar el reporte y enviar la información para que pueda ser analizada y, de corresponder, solicitar su remoción.

La medida adquiere especial relevancia en Facebook, donde las modalidades de venta a través de grupos, publicaciones y Marketplace pueden ser utilizadas para concretar estafas mediante ofertas falsas, productos inexistentes o vendedores que buscan obtener datos o dinero de los usuarios.

El nuevo mecanismo permitirá que las autoridades de aplicación de la Ley 24.240 canalicen estos reportes ante Meta para facilitar la revisión y eventual remoción del contenido denunciado, fortaleciendo así las herramientas disponibles para proteger a los consumidores en el entorno digital.

Cooperación y prevención

Desde la Dirección de Defensa del Consumidor destacaron que esta nueva vía de cooperación complementa el trabajo que se viene realizando en toda la provincia, tanto en materia de asesoramiento y recepción de reclamos como en acciones de información y prevención frente a las nuevas modalidades de fraude.

En este sentido, el director de Defensa y Protección de los Consumidores y Usuarios, Julio César Stolz, señaló que “este nuevo canal nos permite dar un paso más en la protección de los consumidores. Poder reportar directamente los enlaces de publicaciones fraudulentas agiliza la respuesta, especialmente frente a las estafas que se producen a través de grupos de compra y venta y Marketplace”.

Desde la Secretaría de Trabajo se recordó la importancia de verificar la identidad del vendedor, desconfiar de ofertas excesivamente convenientes, evitar compartir datos personales o bancarios y conservar toda la información de la operación ante una eventual situación de fraude.